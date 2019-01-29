Туман накрыл Молдову: объявлен желтый код предупреждения

Молдову накрыло туманом, синоптики объявили желтый код метеоопасности на всей территории страны.

По данным Государственной гидрометеослужбы, густой туман c видимостью менее 200 метров продержится всю ночь и утро 30 января. В то же время на всей территории республики значительно потеплеет.

В северных районах республики ночью будет около нуля, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, и только к вечеру ненадолго прояснится.

В центральной части страны и Кишиневе температура воздуха ночью будет в пределах 2-5 градусов выше нуля, днем термометры покажут до +7 градусов Цельсия. В ночь на среду ожидается дождь, местами сильный, днем будет облачно.

На юге Молдовы будет не по-зимнему тепло: ночью 3-6 градусов тепла, днем до +13 градусов Цельсия. Погода будет переменчивой – то дождь, что солнце. К вечеру возможно усиление ветра, порывами до 10 м/с.

На всей территории страны началось стремительное таяние снега и льда. Продолжает действовать желтый код метеоопасности в связи с разрушением ледяного покрова на реках и водоемах.



