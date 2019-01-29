Разноцветные орхидеи украсили Международный аэропорт Кишинева: пассажиры в восторге

Весеннюю сказку в разгар зимы создала для посетителей Международного аэропорта Кишинева компания «Avia Invest».

Более 300 разноцветных орхидей украсили аэровокзал Кишинева, создав весеннее настроение всем, кто там оказался. В кишиневском аэропорту просто забываешь о безумных сюрпризах зимы – каждый уголок в нем занимают живые цветы орхидеи.

Идею украсить аэропорт цветами воплотила в жизнь компания «Avia Invest». Растения разных размеров, форм и цветов тщательно отбирались руководством кампании. Темно-зеленый цвет наполняет залы аэропорта весенней теплотой и свежестью и дарит посетителям положительные эмоции.

- Очень красиво, все нравится, - отметили пассажиры.

Королевские цветочные композиции встречают и провожают пассажиров Международного аэропорта Кишинева, разделяя с ними минуты встречи, расставания и самые искренние эмоции.