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Додон обсудил в Москве участие жителей Приднестровья в молдавских выборах
30.01.2019

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с вице-премьером России, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

О встрече с Дмитрием Козаком сообщил Додон в соцсетях, отметив, что они «обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния молдавско-российских отношений и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества».

«Подробно уделили внимание и ситуации в Приднестровье. Ознакомил Дмитрия Козака с ранее достигнутыми договорённостями с руководством Приднестровья о некоторых аспектах свободного участия в парламентских выборах граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе», - написал Додон.

Он также сообщил, что кроме этого, был детально обсужден «механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины».

Каких-либо других деталей о преодолении решения правительства России по запрету ввоза молдавской продукции через российско-украинскую границу, а также по вопросу участия приднестровцев в парламентских выборах в Молдове Додон не сообщал.

Ранее сообщалось, что на прошедших в 2016 году выборах президента Молдовы, был организован подвоз жителей Приднестровья на избирательные участки для голосования за Додона. Тогда же, стало известно, что за бюллетень в пользу Додона платилось до 300 леев.


 
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