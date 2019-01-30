Работающие в Германии граждане Молдовы будут получать социальные пособия и пенсии

Граждане Молдовы, которые работали официально и выплачивали взносы на социальное обеспечение в Германии, смогут получать пенсию.

Бундестаг ратифицировал соглашение, согласно которому работающие в Германии молдавские граждане будут получать социальные пособия и пенсии. Соглашение вступит в силу 1 марта. В документе указываются условия для назначения пенсии по старости, инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца, а также пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на работе в обоих государствах.

В частности, лица, которые работали официально и выплачивали взносы на социальное обеспечение в Германии, по достижению пенсионного возраста смогут получить пенсию, которая будет перечисляться на банковский счет в Молдове. Аналогичные меры социального обеспечения предусмотрены и для граждан Германии, которые законно работали на территории Республики Молдова.

В Кассе национального страхования (КНС) сообщили по этому поводу, что каждая подписавшая соглашение страна выплачивает рассчитанную часть пенсии за период взносов, совершенных на ее территории.

В настоящее время КНС применяет 11 Соглашений в области социального обеспечения, заключенных с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. В 2017 году было подписано соглашение с Турцией, которое вступит в силу после того, как обе стороны завершат все этапы процесса ратификации документа.

В настоящее время такие пенсии получают более 530 граждан Молдовы, проживающих на территории государств, с которыми заключены соглашения.