Хамская парковка на Чеканах: третьи сутки невозможно вывезти мусор

Владелец авто, оставленного на подъезде к мусорным бакам дома на Чеканах, рискует остаться без машины.

Автомобиль с единецкими номерами стоит в аккурат на подъезде к мусорным бакам дома по улице Джинта Латинэ, 13. Причем он не просто припаркован, но еще и оставлен владельцем на несколько суток. О том, что машина будет кому-то мешать, автомобилист как-то не подумал.

- Чудак на букву М, третьи сутки люди не могут вывезти мусор. Убери машину, - подписала жительница Кишинева снимок, опубликованный в паблике «Город без маршруток».

Подобное отношение к жителям дома иначе, чем хамским, и не назовешь. Остается только удивляться их долготерпению. В подобных случаях автомобили быстро оказываются погребенными под горами мусора.

Пользователи высказали предположение, что машину тоже выкинули на мусор, и посоветовали обратиться в полицию: «Пусть полиция знает, что машина припаркована нелегально, а мусор нельзя убрать, посмотрите, как быстро будет найден владелец».

Хотя большинство комментаторов посчитало, что правильнее будет поступить с ней более радикально, а именно, засыпать мусором, проколоть колеса и разбить стекла. Судя по всему, терпение жильцов на исходе, и хозяину авто лучше как можно быстрее покинуть «парковку».