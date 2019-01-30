Эксперт: осторожнее, мобильные приложения слушают вас

Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев рассказал о современных методах массового контроля.

Смартфон давно стал частью нашей жизни, без постоянного доступа в интернет все сложнее представить современного человека, однако гаджеты могут нести в себе возможности, которые устраивают далеко не всех пользователей – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказал президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

"Сплошь и рядом ситуации, когда ваш смартфон лежит на столе, а вы обсуждаете, к примеру, покупку дома. И вдруг на следующий день вы видите рекламу, связанную с недвижимостью. Некоторые приложения слушают вас", - предупредил эксперт.

Не брезгуют сбором информации и самые популярные в мире сайты и социальные сети, утверждает собеседник.

"Было очень много скандалов, когда Facebook и подобные им сайты и социальные сети собирали информацию пользователей и это становилось достоянием гласности", - отметил Кунев.

Мы живем в мире тотального контроля, и от известных антиутопий наша жизнь отличается лишь формально. По крайней мере в настоящий момент.

"Сейчас тотально контролируются следующие направления – социальные сети, поисковые системы, видеокамеры в общественных местах, все носимые мобильные устройства, GPS-навигаторы, системы голосовой связи в автомобилях, системы "умного дома", и все, что связано с электронными платежами", - заключил собеседник.