Лященко: кандидатов-унионистов пытаются исключить из гонки в округах, где у них – наибольшие шансы на победу

Неудачный для унионистов день. Два претендента на депутатское кресло получили отказ в регистрации от Избирательных советов тех округов, по которым они намеревались баллотироваться. Это Ион Лещенко и Анатолий Урсу. Большинство подписей, собранных в поддержку их кандидатур признали недействительными. Оба намерены оспорить решение.

Согласно решению Избирательного совета 15-го округа в Калараше, Ион Лещенко представил 28 списков, в которых было 652 подписи, но лишь половину из них признали действительными. К слову, для регистрации необходимы не менее 500 подлинных подписей. Нам сам он высказал свою точку зрения о принятом по его кандидатуре решении.

В 15-м избирательном округе, Кэлэраш, пока зарегистрированы 6 кандидатов: демократ Николай Чубук, социалист Штефан Боля, Ольга Власенко от Партии «ШОР»,

Игорь Мунтяну от блока ACUM, либерал Юрий Киринчук и коммунист Валерий Сава. Унионист Ион Лещенко числится и в списке партии «Демократия – дома», официально зарегистрированной по национальному избирательному округу. Другой унионист, Анатолий Урсу, тоже получил отказ в регистрации от Избирательного совета 22-го округа в Яловенах. Причина та же: более половины представленных подписей были признаны недействительными. Урсу уверен: за этим решением стоит Демократическая партия, от которой в Яловенах баллотируется Моника Бабук. В ДПМ же эту информацию опровергли.

Помимо Лященко и Урсу, партия «Демократия – дома» выдвинула еще двух кандидатов одномандатным округам. Это Зинаида Болбочану в Каушанах и Михай Гоян в Унгенах.