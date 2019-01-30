В Молдове молодым людям легче найти работу благодаря мобильному приложению

В Республике Молдова 4 из 10 безработных, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости (ANOFM), — это молодые люди в возрасте 15-29 лет, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Чтобы улучшить ситуацию и повысить шансы молодых людей найти работу в стране, ANOFM в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) запустила мобильное приложение, с помощью которого молодые люди могут быстро находить информацию в сфере труда.

Привлекательным образом, молодым людям и другим бенефициарам, предоставляется информация, которая может помочь им в принятии решений о выборе учебного заведения, знать и применять методы поиска и получения работы по интересам и личным предпочтениям. Приложение сочетает интерактивный аспект с обучением. Приложение “Surfing the labour market (Навигация на рынке труда)» можно бесплатно скачать в Google Store, перейдя по ссылке в румынской версии сайта.

Координатор программ Международной организации труда Виолетта Врабие отметила, что это приложение было разработано, поскольку установлено, что молодые люди сталкиваются с недостатком информации при принятии решения о дальнейшей учебе. Это приложение является источником информации об образовании и рынке труда, является доступным и простым в использовании, предоставляет доступ к различным тестам самооценки, чтобы молодые люди могли оценить свои навыки и увидеть, как адаптироваться к требованиям рынка труда.

В то же время, Юлия Никорич, представитель ANOFM, отметила, что запуск этого приложения является необходимостью мотивировать молодежь делать правильный выбор. Приложение имеет удобную структуру для использования и является подспорьем для молодых людей, которые думают, какую профессию выбрать, чтобы впоследствии трудоустроиться. Оно доступно как online, так и offline.

В этом контексте, Елена Стойка, председатель Молодежной комиссии Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, утверждает, что приложение является эффективным инструментом, который дает молодым людям возможность легко находить информацию о доступных рабочих местах, как составляется правильно резюме и найти полезную информацию для подготовки к собеседованию.

Согласно данным Национального агентства занятости, 40% молодых людей не принимают предложения о работе на рынке труда, в том числе из-за несоответствия полученного уровня их квалификации. Многие молодые люди не готовы принять решение о выборе будущей профессии, потому что им не хватает необходимой информации.