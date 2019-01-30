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Политика
Андриан Канду получил от американских властей награду
30.01.2019

Награду за продвижение культурного плюрализма вручил молдавскому спикеру парламента председатель Комиссии США по сохранению американского наследия за границей Пол Пакер.

Награда вручена за выдающийся вклад в продвижение мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста, исторической правды и культурного сохранения объектов американского наследия, пишет moldpres.md.

Награда была вручена в ходе «круглого стола» на тему «Память о Холокосте в Республике Молдова», который состоялся сегодня в парламенте и был организован в партнерстве с Еврейской общиной Молдовы и правительством Республики Молдова.

Комиссия по сохранению американского наследия за границей учреждена президентом США Рональдом Рейганом в 1985 году, чтобы способствовать сохранению и восстановлению памятников, связанных с историей США. 

В последние годы работа комиссии была сосредоточена на объектах в Восточной Европе, разрушенных во время Холокоста.


 
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