Точный прогноз синоптиков о погоде в Молдове в феврале-2019

Метеорологи из соседних стран рассказали, что в этом году последний месяц зимы будет на редкость комфортным. Через пару дней наступит февраль – зимний месяц, который многие, по традиции, называют самым холодным месяцем в году. Но – только не в Молдове.

С пятницы, 1 февраля, и вплоть по понедельник, 4 февраля, в стране ожидается резкое потепление. Причем, резкое от слова «совсем». Температура воздуха начнет расти от 4 градусов тепла днем до плюс 14, без осадков! Согласитесь, для зимы - это жара, сограждане!

Потом наступит кратковременное похолодание – до 2 градусов мороза. Синоптики обещают кратковременные снег и ледяные дожди – в частности, с 8 по 12 февраля.

Затем два солнечных дня подряд с температурой воздуха до 5 градусов тепла, и – последний, зимний аккорд: 16 и 17 февраля ожидается комплект из небольшого снега, измороси и ледяного дождя, но при этом около 4 градусов тепла!

А вот с 18 февраля и до конца месяца наступит комфортная погодка по всей Молдове. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, осадков никто не обещает. Большая часть дней в этот период будут солнечными!

ЛИДИЯ ТКАЧ