«Стой, где стоишь»: Составлен полный список причин, из-за которых не выпустят из Молдовы

Похоже, незаконопослушные граждане становятся окончательно невыездными за пределы страны.

1. Штрафы за нарушение ПДД

Неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения может стать причиной запрета на выезд из страны. В нормальном случае при выписывании штрафа патрульный инспектор оформляет протокол об административном правонарушении, который и предусматривает санкции в виде штрафов. Если нарушитель отказывается платить, но не обжалует этот штраф в суде, то дело могут передать судебному исполнителю. Запрет на выезд из страны — один из способов воздействия на должника, который может быть применен при штрафе даже в 1 лей.

2. Коммунальные долги.

Проверьте бесплатно, если у вас есть запрет на выезд из Молдовы. Запреты применяются по решению суда или на основании документов, выданных органами преследования нашего государства. Каждый гражданин имеет возможность получить бесплатную информацию о существовании запрета. Для этого гражданин должен обратиться в офис Пограничной полиции (мун. Кишинев, ул. Петрикань 19) и написать заявление на имя начальника Пограничной полиции, приложив к заявлению копию удостоверения личности. В течение 10-15 дней будет дан письменный ответ.

Важно помнить о том, что ни один поставщик коммунальных услуг не может наложить запрет на выезд из страны. Такое право имеет только суд: если должник не отреагировал ни на какие действия судебного исполнителя, то может быть принято решение о закрытии выезда из страны на срок до 6 месяцев.

Петр Гуцул, президент Республиканской общественной организации по защите прав потребителей, пояснил корреспонденту «КП», что многие в нашей стране не знают всех своих прав как потребителей, и суды этим часто пользуются.

- По поводу коммунальных долгов у нас на потребителей могут подать в суд практически все. К примеру, ЖЭКи, жилфонды — они не поставщики коммунальных услуг, но они подают на людей в суд и выигрывают. Хотя эти действия в принципе незаконны, - говорит Гуцул.

3. Долги по кредитам

Как сообщили нам в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы, наличие непогашенного займа не является причиной для запрета выезда в ту или иную страну. Даже при наличии задолженности по кредиту, можно выехать за границу.

Дело в том, что сам кредитор, будь то банк, физическое лицо или компания никак не могут ограничить вас в передвижении. Сделать это может только суд. Другими словами, если по делу займа на вас подали в суд, и судья постановил, что вы не имеете права выезда за границу, значит, покидать Молдову вам нельзя. Но не иначе.

4. Долги по алиментам

Если у вас есть задолженности по алиментам или коммунальным услуг запрет применяется только по решению суда. И никак иначе.

5. Если должник постоянно живет за рубежом

В некоторых случаях, суд может учесть тот факт, что должник постоянно проживает в другой стране и разлука с семьей на длительный срок является вмешательством в личную жизнь.

В подобных случаях требования кредиторов и судебных исполнителей о запрете выезда могут быть отклонены.

6. Неприятные «мелочи»

Следует помнить, что дать от ворот поворот на границе могут и по более банальным причинам:

а) Истек срок паспорта

б) Забыли об условиях въезда в другую страну

в) Путешествия несовершеннолетни. Молдавские граждане имеют право выезжать за пределы страны в сопровождении одного родителя. Согласия обоих родителей не требуется.

г) Несоответствие данных в визе и в паспортах.

ЛИДИЯ ТКАЧ