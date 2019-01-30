Конституционный Суд не одобряет голосование за рубежом по просроченным паспортам

Это повышает риск махинаций, считают судьи.

Конституционный Суд против голосования по истекшим паспортам, несмотря на то, что очень часто люди попросту не имеют возможности обновить свои документы, находясь за рубежом. Такое решение вынесли магистры суда в ответ на запрос одного из адвокатов, нанятых представителями диаспоры, мотивировав это тем, что такое голосование повышает риски подтасовок.

Юрист по имени Михай Которобай поинтересовался, насколько обоснован запрет, учитывая, что на территории страны позволяется голосовать даже с просроченными документами.

Ответ Конституционного Суда, как и следовало ожидать, продублировал официальную позицию властей по этому вопросу - а могло ли быть иначе?