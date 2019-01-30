Уверенность Влада Плахотнюка в победе ДПМ на выборах, может оказаться оправданной

Демократическая партия Молдовы начала избирательную кампанию, а в своем выступлении председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что «Демократическая партия останется у власти». Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «это заявление, вероятно, основано на результатах, полученных кабмином Филипа за последние три года: финансовой стабилизации, стабилизации банковской системы, реформе системы оплаты труда бюджетников и пенсионной реформе, сокращении взносов в бюджет социального страхования или проектах, как например «Хорошие дороги для Молдовы» или «Первый дом». Он утверждает, «что это конкретные проекты, с помощью которых демократы, несмотря на критику, доказали, что могут управлять страной».

«Если учесть, что избирательная программа демократов основана на лозунге «Дела, а не слова», и предусматривает проекты, направленные на улучшение жизни всех жителей между Прутом и Днестром, эта уверенность лидера демократов, вполне может оказаться оправданной», – отмечает Виктор Никитуш.

Так он соглашается с деканом факультета международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы Александром Солканом, который считает, что «ДПМ вполне может остаться у власти, и стать основной политической силой в будущем парламенте».

Кристина Пендя