Тудор Кожокариу о влиянии России в Молдове

В материале, опубликованном в личном блоге, Тудор Кожокариу пишет в том числе о влиянии России в Молдове.

«Находясь на одном международном мероприятии, одна из участниц меня спросила, есть ли у Путина еще влияние в Республике Молдова. Дама была пожилой русской женщиной, которая много лет жила в изгнании где-то в Европейском союзе, и была вынуждена покинуть страну после долгой борьбы за права россиян. Я не знал, что ей ответить, потому что мне в голову пришло множество проявлений влияния Кремля в Молдове», – отмечает он.

«Естественно, я начал с армии в приднестровском регионе, которую Кремль Ельцина еще в 1999 году обещал забрать домой, но Кремль Путина об этом забыл. Остатки этой 14-й армии всегда были для псевдовластей в Тирасполе дубинкой против законной власти в Кишинэу, и поэтому никогда не спешили решить приднестровскую проблему. Так ничего и не меняется. ОБСЕ, скорее, отвечает интересам Востока, НАТО не вмешивается, потому что молдаване боятся альянса, а переговорный формат «5+2» давно изжил себя», – пишет Тудор Кожокариу.

«Потом продолжались экономическая и энергетическая зависимости от капризов Кремля, который в любое время мог перекрыть поставки газа или запретить экспорт из РМ. Здесь есть надежда, что мы, наконец, сможем подключиться к газопроводу Яссы-Унгень-Кишинэу, а экспорт все больше ориентируется в ЕС. И инвестиции россиян нам больше не нужны, потому что сейчас они на 6-м месте, в то время как первые 5 позиций заняты европейскими государствами.

Рабочие места и денежные переводы молдаван, работающих в России, тоже все меньший повод для манипуляций, потому что из-за притеснений наших сограждан в России, и после общего снижения уровня жизни в этом государстве, молдаване предпочитают отправляться на работу в ЕС. В 2018 году деньги, отправленные домой молдаванами из ЕС, составили 40% от общего объема, в то время как из России поступило только 28%», – добавляет он.

Кристина Пендя