Как будут бороться с коррупцией Партия „Шор” и партия Движение против мафии, если попадут в парламент

Борьба с коррупцией является основным моментом в предвыборной программе Партии „Шор” на следующих парламентских выборах, заявила представитель формирования Марина Таубер. По ее словам, среди решений по борьбе с коррупцией является введение судей присяжных. В то же время согласно Партии Народное движение против мафии, для борьбы с коррупцией необходимо прийти к власти партиям, которые хотят сделать это, передает IPN.

„Мы - единственный пример, когда партия и ее лидер действительно борются с коррупцией”, - заявила Марина Таубер. В качестве решения для борьбы с коррупцией Партия „Шор” предлагает ввести суд присяжных, состоящие из уважаемых в обществе людей и даже рядовых граждан.

Кроме того, формирование предлагает ввести процесс принятия решения по вопросам, представляющим общественный интерес, на референдумах. „Одним из основных пунктов для нас является уголовное наказание тем депутатам и кандидатам, которые не выполняют свои предвыборные обещания, что имеет для нас большое значение. Мы считаем, что лица, занимающие должности, предполагающие принятие важных решений, такие как начальники полиции, должны быть избраны народом”, - отметила представитель Партии „Шор”, добавив, что расчёт идет на то, чтобы граждане имели больше власти в принятии решений на государственном уровне.

О проблеме миграции Марина Таубер говорит, что Партия „Шор” разработала программу возвращения молдаван из-за рубежа. По ее словам, через эту программу в страну могут вернуться более 100 семей. Кроме того, формирование разработало законодательную инициативу, которая должна создать благоприятные условия для возвращения молдавских граждан домой.

Представитель Партии Народное движение против мафии Даниела Бодруг считает, что с коррупцией можно бороться в тот момент, когда к власти придут партии, которые намерены сделать это реально. „Мы хотим уволить как судей, так и прокуроров, чтобы эта система стала инструментом борьбы с коррупцией в учреждениях, в первую очередь. Но для достижения этой цели нужна политическая воля”, - заявила представитель движения.

По ее мнению, необходимо, чтобы в Республику Молдова пришла „миссия верховенства закона” с участием Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, которая будет контролировать судебную систему страны.

Кроме того, Даниела Бодруг считает, что после этих выборов Республика Молдова столкнется с большим кризисом, потому что как по одномандатным округам, так и по национальному округу, по ее мнению, победителями станут социалисты и демократы. „Партия Народное движение против мафии должна быть в следующем парламенте по одной причине: в момент, когда нас ждет такой большой кризис, нужен антикризисный политический инструмент, который предлагал бы решения в этой ситуации. Движение против мафии всегда приходило с реакцией на определенные угрозы, которые происходили в общественно-политической жизни Республики Молдова”, - отметила Даниела Бодруг.

В то же время, если попадут в парламент, ни Партия „Шор”, ни Партия Народное движение против мафии не намерены ни с кем вступать в альянс.

Представители двух политических формирований сделали такие заявления в ходе предвыборных дебатов на телеканале TVR Moldova.