Из-за гриппа умерли еще три человека, в том числе ребенок

Грипп типа А (H1N1) стал причиной новых жертв. На прошлой неделе три человека, в том числе один ребенок, умерли из-за осложнений, связанных с гриппом. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает, что умершие не были вакцинированы против сезонного гриппа. Таким образом, с начала эпидемического сезона число смертей, связанных с гриппом, достигает девяти.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Кристина Стратулат заявила для IPN, что речь идет о восьмимесячном ребенке из района Хынчешть. Ребенку был поставлен диагноз при госпитализации с двусторонней пневмонией.

В период с 21 по 27 января было зарегистрировано 270 случаев сезонного гриппа, в том числе 62 подтвержденных лабораторно. По данным МЗТСЗ, в настоящее время в Республике Молдова эпидемиологическая ситуация с гриппом находится на уровне средней интенсивности. На прошлой неделе зарегистрировано более 16 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 680 случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями составила 454,36 случаев на 100 тыс. населения, превысив эпидемический порог (315,88 на 100 тыс. населения).

По данным МЗТСЗ, в период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года было зарегистрировано 541 случай гриппа, почти 141 тыс. случаев ОРВИ и более семи тысяч случаев ОРЗ.

Специалисты предупреждают население немедленно обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. Необходимо изолировать больных дома и, в случае необходимости, госпитализировать их. Люди с высоким риском инфицирования, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом, больные сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями, диабетом и ожирением должны избегать контакта с больными людьми.