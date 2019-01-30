Китайская ZTE инвестирует во внедрение технологии 5G в Молдове

Китайская компания ZTE заинтересована инвестировать во внедрение технологии 5G в Молдове. Об этом представители компании объявили сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Глава правительства приветствовал намерение инвестора, отметив, что продвижение новых технологий, а также реализация масштабных проектов в этом секторе являются приоритетными. Он заверил компанию ZTE в том, что у нее будет вся необходимая поддержка и полная открытость со стороны правительственной команды, и она сможет расширить свое присутствие и активно развиваться в нашей стране.

В то же время, Павел Филип рассказал о действиях правительства, направленных на улучшение делового климата и привлечение иностранных компаний в стратегические для нашей страны области, такие как телекоммуникации.

Премьер-министр также сказал, что сектор информационных и коммуникационных технологий является приоритетом для Молдовы, а активизация предпринимательской деятельности в этом сегменте создает новые рабочие места и приносит реальную пользу людям.

Представители ZTE рассказали о своих инвестиционных планах, отметив, что действия правительства стимулируют новые инвестиции: «Наш интерес прийти в Молдову проистекает из стабильности и привлекательности, которую вы создали для бизнес-среды».

ZTE является китайской компанией с бизнесом в более чем 160 странах, она имеет в общей сложности около 75 тыс. сотрудников.