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Политика
Премьер призвал ознакомить посредников и наблюдателей со случаем в селе Варница
30.01.2019

Премьер-министр Павел Филип призвал Министерство иностранных дел и европейской интеграции  уведомить представителей посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования в связи с некоторыми провокационными действиями, недавно предпринятыми так называемыми структурами Приднестровского региона в селе Варница, Анений Ной.

25 января тираспольский лидер подписал так называемое постановление, в котором отмечается, что село Варница временно находится под контролем Республики Молдова, а функции местных органов власти исполняют так называемые структуры из села Протягайловка.

МИДЕИ обратится к представителям ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, ЕС, США с просьбой проанализировать потенциал переговорного формата «5+2» с целью исключения последствий этого провокационного действия. В то же время будет рассмотрена возможность обсуждения данного вопроса на следующем заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.


 
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