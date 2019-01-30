Пенсионеры с доходами до 2 тыс. леев получат к Пасхе помощь в сумме 600 леев

Пенсионеры и другие категории лиц с доходами до 2 тыс. леев получат помощь в сумме по 600 леев к пасхальным праздникам. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Он напомнил, что накануне Нового года аналогичная помощь уже была предоставлена, но к Пасхальным праздникам пенсионеры и другие категории лиц с доходом менее 2 тыс. леев (всего около 610 тыс. человек) получат еще по 600 леев.

Владимир Плахотнюк напомнил и о недавнем повышении пенсий на 10%. Он сообщил, что в апреле пенсии снова будут проиндексированы. Проект должен быть принят парламентом в первом чтении в течение ближайших недель, а финальное голосование предстоит будущему парламенту.