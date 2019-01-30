У сбитого машиной парня из Молдовы врачи забрали органы

В Москве начался громкий судебный процесс по делу об изъятии органов у гражданина Молдовы.

Осенью 2017 года в Москве машина сбила 21-летнего уроженца Молдовы Павла Мардаря. Молодого человека доставили в ГКБ имени Демихова.

Там он и скончался через шесть дней. Через некоторое время тело парня отправили на родину. Родственники получили и заключение судмедэкспертизы. Прочитав его, они пришли в ужас.

Оказалось, что врачи распотрошили тело их сына. Они вырезали сердце, почки, печень и фрагмент селезенки для трансплантации. Разрешения на изъятие органов родственники, которые в те трагические дни находились вместе в Павлов в больнице, не давали. Более того, представители клиники специально не допустили безутешных брата и сестру к телу родственника, в то время как врачи потрошили его.

- Получается, Пашу просто распотрошили, и даже в известность нас не поставили. Мы никогда бы не дали это согласия! – рассказал flb.ru брат погибшего парня Олег Мардарь.

В больнице семье Мардарь сообщили, что в России с 1992 года действует закон «О трансплантации органов и тканей человека», по которому медики не обязаны предупреждать родных об изъятии внутренних органы умершего человека.

Теперь молдаване намерены через суд взыскать с больниц 10,8 миллионов рублей за моральный ущерб. Дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы.