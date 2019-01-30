30 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Синоптики предупредили о небывалом густом тумане в ночь на четверг – видимость составит всего 40 метров!
30.01.2019

Сотрудники Национального инспектората полиции рекомендуют водителям и пешеходам в условиях «молока» следовать ряду правил.

Что говорят полицейские по поводу продления желтого кода из-за тумана, помимо рекомендаций не выезжать из дома?

Итак, вот эти правила.

– соблюдать скоростной режим согласно ПДД;

– использовать противотуманные фары;

– сохранять дистанцию между автомобилями;

– не парковаться таким образом, чтобы создавать препятствие для дорожного движения;

– не въезжать на перекрестки в случае, если на них образовались заторы или движение затруднено;

– проявлять максимум терпения и дисциплины, не допускать нарушений ПДД;

– использовать ремень безопасности.

Полиция предупреждает, что местами видимость на дорогах составит менее 50 метров, вплоть до 40. Если Вы попали в затруднительное положение, обратитесь в службу экстренной помощи по номеру 112, отмечается в обращении НИП.

БОГДАН СКОКЛЕВ


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.