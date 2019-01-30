СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Синоптики предупредили о небывалом густом тумане в ночь на четверг – видимость составит всего 40 метров!

Сотрудники Национального инспектората полиции рекомендуют водителям и пешеходам в условиях «молока» следовать ряду правил.

Что говорят полицейские по поводу продления желтого кода из-за тумана, помимо рекомендаций не выезжать из дома?

Итак, вот эти правила.

– соблюдать скоростной режим согласно ПДД;

– использовать противотуманные фары;

– сохранять дистанцию между автомобилями;

– не парковаться таким образом, чтобы создавать препятствие для дорожного движения;

– не въезжать на перекрестки в случае, если на них образовались заторы или движение затруднено;

– проявлять максимум терпения и дисциплины, не допускать нарушений ПДД;

– использовать ремень безопасности.

Полиция предупреждает, что местами видимость на дорогах составит менее 50 метров, вплоть до 40. Если Вы попали в затруднительное положение, обратитесь в службу экстренной помощи по номеру 112, отмечается в обращении НИП.

БОГДАН СКОКЛЕВ