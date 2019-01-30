А, может, еще и ключ от квартиры: В Молдове с банковских карточек граждан списывают деньги, не ставя хозяев в известность

Тотальный контроль государства за счетами физических лиц – уже опасно делать покупки на сумму 10 тысяч евро - начинает пугать.

Мы уже писали о том, что в Молдове опасно делать покупки на сумму свыше 10 тысяч евро. Напомним, в чем дело. В стране со 100 тысяч до 200 тысяч леев повышен порог для операций с наличностью, об осуществлении которых банки, обменные валютные кассы и небанковские поставщики платежных услуг обязаны в течение 10 дней информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Но, как предполагалось, коснется это не слишком большую часть нашего общества. А вот другой тревожный звонок, который позволяет сказать, что государство начинает усиливать контроль не только за передвижением наличности, но и за безналом. Более того, различные госорганы, оказывается, могут без вашего ведома списать деньги даже с личной банковской карточки.

Вот, что написал в пользователь Фэйсбука Виталий Юрьевич:

«В ноябре месяце меня поймали под Кишиневом в Магдачештах на скорость. Причем мы выезжали из середины села. Стояла машина-капкан. На Криковском кругу встречают два экипажа. Я с ними немного поругался и не стал подписывать протокол... Вчера звонит судебный исполнитель и назначает встречу на утро в кабинете. Но сегодня утром я обнаруживаю что с моей банковской карты списаны 600 леев штрафа. У этой власти мы все на виду!»

Естественно возникает вопрос, насколько это законно? Ведь человек ничего не подписывал, на суде не был… Оказалось, что все по закону.

Даже если вы ничего не подписывали (но присутствовали!), а решение суда принято без вашего участия и нарушивший не явился самостоятельно оплатить штраф, то судебный исполнитель имеет полное право обратится во все банки для проверки наличия счета. Если таковой имеется, то нужная сумма блокируется и взымается. Банки тут в безвыходном положении и ОБЯЗАНЫ предоставить такого рода информацию.

Какой выход из положения? Искать адвоката и в течение 15 дней попытаться обжаловать решение. Даже если вы что-то нарушили в ПДД, то это не значит, что могут нарушать ваши гражданские права. Лучше, если ваш адвокат имеет опыт работы с европейским судом по правам человека!

В любом случае, скорее всего, наши граждане хранение денег в банках предпочтут заначкам под матрасами.