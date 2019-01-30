Украинский транзит, поставки газа и Приднестровье: Игорь Додон провел важные переговоры в Москве

Президент Игорь Додон во время визита в Москву провел ряд важных встреч, касающихся вопросов торгово-экономического сотрудничества с Россией и голосования жителей Приднестровья на выборах.

Молдавский лидер встретился со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Дмитрием Козаком. Главной темой переговоров с ним стали вопросы урегулирования способа транзита молдавских товаров через Украину и механизм разрешения проблемы голосования жителей Приднестровья на парламентских выборах.

- Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины. Подробно уделили внимание и ситуации в Приднестровье. Ознакомил Дмитрия Козака с ранее достигнутыми договорённостями с руководством Приднестровья о некоторых аспектах свободного участия в парламентских выборах граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе, - написал Игорь Додон в Facebook по итогам встречи.

По итогам встречи обе стороны подтвердили общую позицию Кишинева и Москвы о целесообразности стремления Молдовы развивать взаимовыгодное сотрудничество как СНГ, так и с ЕС. Игорь Додон отметил и открывающиеся перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, при котором Молдова имеет статус страны-наблюдателя.

Второй раунд переговоров с российской стороной был посвящен вопросам поставки российского газа в Молдову. Игорь Додон встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. В первую очередь главу государства интересовал вопрос о формировании ценовой политики в отношении российского газа.

- Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсудили вопрос поставок природного газа в Молдову и формирования ценовой политики для улучшения положения молдавского потребителя. Встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере. Поблагодарил Алексея Миллера за понимание и уважительное отношение к Молдове и молдавскому народу. Условились продолжить обсуждение проектов по взаимовыгодному сотрудничеству, - отметил Игорь Додон.