Предвыборные ставки ПКРМ, ПСРМ и блока «ACUM»

Три конкурента на выборах представили в ходе дебатов, организованных Агентством IPN, свои предвыборные ставки, передает ТРИБУНА.

В дебатах приняли участие кандидат от блока «ACUM» Александр Слусарь, кандидат от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Елена Боднаренко и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя.

«Наша ставка на выборах – предотвращение социально-экономической и демографической катастрофы Республики Молдова. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить отток населения, а также спасти европейский курс. Если блок сейчас не получит власть, нас ждет «IV путь» – коалиция между ПСРМ и ДПМ, что означает крах. Мы в рамках блока объединили отличную команду людей, большинство из которых не были у власти, не участвовали в коррупционных схемах, являются профессионалами, дипломатами, специалистами в сельском хозяйстве, экспертами в разнообразных областях. Они смогут обеспечить ответственное и хорошее управление страной», – сказал Александр Слусарь.

«На этих выборах решится судьба существования Республики Молдова как независимого государства. Сегодня ситуация катастрофическая во всех сферах деятельности. Решение этих проблем, ликвидация мафии у власти и восстановление верховенства закона – задача ПКРМ. У нас есть необходимый опыт разумного управления. Ни одна власть не может похвастаться цифрами, достигнутыми ПКРМ в годы ее правления. ПКРМ -единственная партия, которая может реализовать свою предвыборную программу», – сказала Елена Боднаренко.

«Мы находимся в экономическом, политическом и социальном кризисе. Это, в первую очередь, связано с ДПМ. Мы являемся государством, захваченным олигархами, поэтому эти выборы являются очень важными. Мы считаем, что именно ПСРМ может исправить ситуацию: мы являемся оппозиционной партией, выдвинули несколько вотумов недоверия правительствам Филата, Филипа, требовали отставки прокуроров, разработали Постановление парламента о захваченном государстве.

Мы единственная альтернатива этой власти. У нас совершенно другая программа управления. Мы против оптимизации, выступаем за государственность, евразийскую интеграцию, против НАТО, против реформ и приватизации, которые происходят сейчас, мы сделаем это, потому что у нас есть команда, которая продемонстрировала, что все это возможно», – заявил Богдан Цырдя.

На дебаты был приглашен и представитель Демократической партии, но агентство не получило ответа на приглашение.

Кристина Парфени