Манифест: Коммунисты доказали, что Молдова может развиваться самостоятельно как независимое и суверенное государство

Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) выступила в среду с манифестом.

Ниже представлен полный текст данного манифеста:

«В 2019 году исполняется 10 лет со смены власти в Республике Молдова. Эти годы можно считать вычеркнутыми из истории страны как период тотальной деградации и системного уничтожения государства.

После ухода Партии коммунистов в оппозицию уже, с 2012 года Молдова носит позорный титул захваченного государства и беднейшей страны в Европе, из которой массово бегут люди. Официально, по данным ООН, Молдова занимает первое место в мире по убыли населения.

Страна стремительно превращается в пространство без населения. Мы исчезаем как народ. В Молдове рождается меньше людей, чем умирает. Наши дети растут без отцов и матерей, вынужденных работать на чужбине. Им отказано в праве на счастливое детство и надежное будущее.

Беда поселилась в каждом доме, в каждой семье. Нищета, безработица, безысходность. У людей отняли уверенность в завтрашнем дне. Это настоящий геноцид, развязанный бесчеловечной властью против собственного народа.

Коррупция пронизала все государственные структуры. По сути, вся нынешняя власть – большой мафиозный клан, на который не распространяется действие Конституции и законов государства. Члены этого клана упиваются собственной безнаказанностью. Они нагло разворовывают народные средства. На их личные интересы работают все органы власти и бюджет страны. Украденные ими миллиарды – лишь верхушка огромного коррупционного айсберга. Возмещать эти, украденные колоссальные суммы они заставили все население страны, включая еще не родившихся детей. Такова логика мафии: она может существовать, только отбирая у людей последнее.

Молдова фактически находится под оккупацией. Только оккупанты могут ежедневно грабить страну, не давая ей развиваться. Оккупантов не заботит, что очень скоро им больше нечего и не у кого будет воровать. Так далеко они не заглядывают. Их интересует только собственное будущее, но не будущее государства. Они воруют у детей и стариков, у больных и инвалидов, у молодежи и людей трудоспособного возраста. Обокрав до нитки живущих, они воруют уже у будущих поколений.

На эти деньги они покупают все и вся: депутатов, членов Правительства, советников, примаров, судей, прокуроров, средства массовой дезинформации, лоббистов в Вашингтоне, Брюсселе и Бухаресте. На эти деньги они избрали ручного президента и карманную оппозицию. На эти деньги они намерены купить избирателей.

Конституционное право народа избирать себе достойную власть сведено сегодня к примитивному базарному акту купли-продажи голосов. Суверенитет страны, принадлежащий гражданам, делегируется мошенникам и пройдохам, ворам и оккупантам за сущие гроши и лживые сказки, содержащихся в предвыборных обещаниях.

Граждане страны! Пора очнуться! Пора осознать, что, продавая свой голос, Вы продаете им неподсудное право продолжать грабить страну и обворовывать каждого из Вас, Ваши семьи, Ваших детей и внуков. Продавая свой голос, Вы делегируете им право ежедневно, шаг за шагом, лишать нас Родины.

Уже сегодня хорошо видно, чем все закончится. Они распродадут последнее, что еще можно продать. Они продадут уникальные молдавские земли иностранцам. Именно для этого они выдавливают из страны трудоспособное население. Именно для этого они придумали проект «Гражданство за инвестиции». Они с легкостью продадут веру наших предков. А после они продадут Молдову Румынии за гарантии личной безопасности и неприкосновенности награбленного. Таков их безжалостный антинародный, антигосударственный сценарий.

Мы с Вами еще можем его остановить. У нас отобрали все, но еще не отобрали наше человеческое и гражданское достоинство. У нас отобрали все, но еще не отобрали Родину. У нас отобрали все, но еще не отобрали веру в собственные силы.

Всеобщая Декларация прав человека ООН закрепляет право на восстание в качестве последнего средства в борьбе против тирании и угнетения. Сегодня у нас есть последний исторический шанс победить тиранию, угнетение, воровство, циничное и систематическое уничтожение независимого Молдавского государства без восстания, мирным путем.

Народ Молдовы должен в полной мере осознать себя хозяином страны, отобрать власть у мафиозного клана и его прихлебателей, делегировать ее той политической силе, которая доказала свою способность управлять страной в интересах людей и государства.

В 2001 году ситуация в стране была не многим лучше, чем сегодня. Однако, Партии коммунистов удалось быстро навести порядок в стране, разгромить организованную преступность, ликвидировать огромные задолженности по выплате зарплат и пенсий; начать политику социальных инвестиций, добиться развития и устойчивости экономики, финансово-банковской системы, реализовать комплекс инфраструктурных программ – от модернизации дорог и газификации до реабилитации молдавского села и строительства морского порта на Дунае.

Коммунисты сделали здравоохранение общедоступным, а образование всенародным. Коммунисты восстановили памятники национального исторического и культурного достояния – от монастырей и церквей до монументов героям освободивших нашу страну.

Коммунисты никогда не делили общество на своих и чужих, добиваясь гражданского мира и единства и именно с этой точки зрения подходили к решению проблемы территориальной целостности Республики Молдова.

Коммунисты смогли вернуть во внешнюю политику Молдовы не только необходимую многовекторность, но и чувство национального достоинства.

Коммунисты доказали, что Молдова может развиваться в качестве самостоятельного, суверенного государства.

Коммунисты никогда не торговали Родиной.

Все, кто сегодня пытается приписать эти заслуги себе, находясь вне рядов ПКРМ, вызывают только чувство жалости и брезгливости.

Получив доверие избирателей, главными задачами Партии Коммунистов Республики Молдова, как и тогда, будет решение социальных проблем и улучшение жизни населения, безжалостная борьба с криминалитетом и коррупцией, последовательная и активная политика в укреплении законности и справедливости.

Приговор преступникам и узурпаторам власти, и историю будущего Республики Молдова мы напишем вместе с вами!

Мы добьемся уважения, которое заслуживает независимое и суверенное Молдавское государство, которому исполняется 660 лет».

Андриана Кептине