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Общество
Правительство выделит миллион на продвижение Иона Лазаренко в нобелевские лауреаты
31.01.2019

Правительство выделит один миллион лей на кампанию продвижения имиджа Республики Молдова и послания пловца Иона Лазаренко, выдвинутого на Нобелевскую премию мира. 

27 января Ион Лазаренко стал восьмым человеком на планете, пересёкшим вплавь семь сложнейших проливов мира, и первым, кому удалось это сделать с первой попытки, передаёт IPN.

"Несмотря на то, что более 20 лет назад он уехал в Ирландию, он всегда совершал заплывы в качестве гражданина Республики Молдова”, - отметил премьер-министр Павел Филип на сегодняшнем заседании кабмина.

Приглашённый на заседание Ион Лазаренко сообщил, что для него честь быть выдвинутым правительством на Нобелевскую премию. "Мы должны оставить после себя красивые вещи. Богатства и дома не имеют значения. Войну можно победить любовью", - заявил пловец, который станет послом Республики Молдова в деле пропаганды мира.

Ион Лазаренко проплыл по Днестру, чтобы привлечь внимание общества к приднестровскому конфликту. Его первым проектом стал "Заплыв мира на Днестре". 240 километров пловец преодолел за восемь дней в благотворительных целях. Ещё одним его проектом стал проект "Днестр объединяет Молдову".

Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены в декабре этого года.


 
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