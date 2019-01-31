Путин: Развитие двусторонних отношений с Молдовой зависит от результатов выборов в парламент РМ

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие двусторонних отношений с Молдовой зависит от результатов выборов в парламент РМ.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе встречи с президентом Игорем Додоном, которая состоялась в среду в Москве.

"Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент в Молдавии, имея в виду, что парламент формирует правительство страны, и от него в значительной степени зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения", - сказал Путин.

В самом начале встречи он заявил, что готов обсудить любой вопрос, который поднимет Игорь Додон. Он напомнил, что РФ приняла дополнительные решения по молдавской плодоовощной и винодельческой продукции, которые будут действовать до конца марта (так написали российские СМИ. В декабре правительство РФ приняло постановление о том, что несколько категорий молдавской продукции освобождены от дополнительных пошлин при экспорте в Россию с 1 января по 30 июня 2019 года).

"Мы промониторим вместе, как идёт эта работа, и примем решение о том, как поступать в этом направлении дальше",- сказал Путин.