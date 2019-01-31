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Экономика
Проблема транзита молдавских товаров на российский рынок через Украину решена
31.01.2019

Игорь Додон решил проблему транзита молдавских товаров через Украину на встрече с Владимиром Путиным.

Начиная с сегодняшнего дня, все молдавские товары могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 30 января, в ходе встречи президента Молдовы Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. 

- Наравне со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами, - отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по всем вопросам молдо-российского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Подводя итоги двух лет сотрудничества на уровне глав государств, Игорь Додон и Владимир Путин отметили, что на сегодняшний день созданы все предпосылки для того, чтобы в текущем году вывести молдо-российские отношения на качественно новый уровень.

Игорь Додон проинформировал Президента России о предпринятых усилиях по реализации амнистии в отношении граждан Молдовы по 26 и 27 статье миграционного законодательства России.

- Уже тысячи граждан Молдовы, и их количество растёт каждый день, воспользовались решением профильных структур Российской Федерации, - подчеркнул Додон.

Глава Молдовы отдельно поблагодарил Владимира Путина за оказанную техническую помощь в виде спецтранспорта марки «КАМАЗ», который в ближайшие дни прибудет в Молдову. Он также подтвердили готовность приложить совместные усилия для реализации той амбициозной Программы торгово-экономического и инвестиционного развития, которая была принята в рамках прошедшего в сентябре 2018 года Молдо-российского экономического форума.

- В рамках гуманитарного сотрудничества обсудили ряд мероприятий, которые пройдут на территории Молдовы и России в рамках объявленного 2019 года Годом Молдовы в России, - отметил Додон.

В заключении Игорь Додон ещё раз поблагодарил Президента России и российский народ за ту поддержку, которую они оказывают Республике Молдова и молдавскому народу. 


 
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