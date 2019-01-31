Гаджеты замедляют развитие умственных способностей детей, - ученые

Время, проведенное за экраном смартфона или других гаджетов связано с замедлением развития умственных способностей у детей в возрасте от трех до пяти лет.

Современные дети начинают знакомиться с технологиями достаточно рано, смотря телевизор или видео на смартфоне и играя в различные игры. И даже если они потребляют образовательный материал, это не ускоряет развитие когнитивных способностей.

Сотрудники Университета Калгари под руководством ведущего исследователя Шери Мэдиган (Sheri Madigan) отслеживали развитие 2,5 тысяч детей. Параллельно ученые попросили их матерей заполнить анкету, в которой оценивалось время, проведенное с гаджетами, и уровень их развития в возрасте двух, трех и пяти лет.

Исследователи определили, что дети в возрасте 2-х лет проводят за гаджетами в среднем до 17 часов в неделю (при максимуме рекомендуемой нормы в семь часов), 25 часов в возрасте трех лет и 10,8 - в пять лет. При этом учитывалось все: просмотр телевизора, компьютера, смартфона.

- Мы выяснили, что в среднем дети проводят за экранами где-то от двух до трех часов в день. Этот показатель превышает установленные нормы, которые не рекомендуют детям от двух до пяти лет использовать гаджеты более одного часа в день, — рассказала Шери Мэдиган.

Результаты исследования показали, что большое количество проведенного за экраном времени в возрасте двух и трех лет в значительной степени связано с более низкими результатами тестов на развитие. Причем эффект заметен не сразу, а через год или три года: дети, много сидевшие с гаджетами в два года, хуже справлялись с заданиями, которые им предлагали в трехлетнем возрасте. А те, кто много проводил времени перед экраном в три года, хуже справились с тестами после пятого дня рождения, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Pediatrics.

Исследователи также обнаружили, что на показатели ребенка отрицательно влияет депрессия у матери – она значительно увеличивает проведенное с гаджетами время. А вот наличие у родителей высшего образования сказывается на картине более сложным образом: такие дети в целом лучше справляются с заданиями и при этом время, которое они проводят с планшетом или перед телевизором, значительно снижается - примерно на 20 процентов. Также меньше сидят перед экранами дети из богатых семей (около 10 процентов разницы) и девочки (на 6 процентов меньше).