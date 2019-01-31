Создание рейтингов благонадежности ждет нас уже в ближайшем будущем, - Кунев

Огромный объем информации имеется о каждом человеке, совершающем какие-либо действия в интернете.

От контроля со стороны государства скрыться невозможно считает президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев. По его мнению, создание рейтингов благонадежности каждого человека ждет нас уже в ближайшем будущем.

Когда человек совершает какие-либо действия в интернете, о нем остается колоссальный объем информации.

- На основании собранной о вас информации государства будут присваивать рейтинг благонадежности, то есть, насколько вы, с точки зрения этого государства, являетесь благонадежным гражданином, - рассказал Вячеслав Кунев в эфире радиоканала Sputnik Молдовы.

Эксперт отметил, что дальше всех в этом пошел Китай. Под понятием благонадежности могут иметься платежи по кредитам, отсутствие уголовных дел, отсутствие призывов к экстремизму и еще 160 тысяч параметров.

- В Китае социальный рейтинг – это 160 тысяч параметров, даже представить себе не могу, что они выделили в эти 160 тысяч параметров, которые они могут отслеживать, - отметил Кунев.

По утверждению специалиста, такой феномен, как социальный рейтинг граждан, обязательно будет в том или ином виде существовать во всех странах. Что такое социальный рейтинг? Это определенный индикатор «ценности» гражданина для общества, который формируется на основе информации, накопленной о человеке. Государству нравится контролировать. И хоть кроме Китая об этом больше нигде не объявлено, база информации о каждом человеке собирается и используется во всех странах.

- В каждой стране есть базы данных, по которым, если человек совершает определенные действия, то в лучшем случае он попадает в «группу риска», за ним надо более внимательно следить. На самом деле кредитный рейтинг, который есть у каждого, - это уже часть социального рейтинга, - заключил эксперт.