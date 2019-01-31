Воронин пожаловался немецкому журналисту на то, что «в РМ невозможно жить»

Бывший президент, по мнению многих, сам немало сделал для того, чтобы всё было именно так. Владимир Воронин пообщался с журналистами телеканала Deutsche Welle, обрисовав для них ситуацию накануне парламентских выборов.

Бывший президент страны считает, что сегодня жить в РМ стало невозможно, а также пояснил, почему его фракция в парламенте оказалась «раздетой» после четырёх лет, прошедших с прошлых выборов – из 21 депутата в ней остались лишь семеро.

- Наше отношение к ситуации в РМ простое – в стране стало невозможно жить, надо что-то срочно менять, объединяя все здоровые силы. В последние десять лет ситуация регрессирует во всех областях. РМ стала захваченной и криминальной страной. В таких условиях невозможно построить здоровое, демократическое общество, - считает Воронин.

Он также посетовал на то, что растерял многих своих бывших однопартийцев.:

- Я смотрю на это иначе – мы очистились от предателей, от элементов, пришедших к нам с корыстными целями. Предательство есть предательство, оно не прощается, они пришли в парламент с нами, а не по одномандатным округам, как получается сейчас. Граждане голосовали не за конкретных людей, а за партию, и они не имели право уйти, их мандаты принадлежат людям и партии.

Они просто высмеяли выбор людей, а также нанесли государству большой урон. Все те, кто предал нас и присоединился к другой партии, равно как и те, кто ушёл из ЛДПМ, вроде группы Лянкэ – все они нарушили закон. Парламент оказался совсем не тем, каким его выбирали люди. Он должен был быть распущен, и организованы досрочные выборы, - считает экс-президент. Отметим, рейтинги ПКРМ и лично Владимира Воронина в соответствии с данными последних опросов сильно упали.