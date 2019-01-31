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Общество
Правоохранительные органы задержали дельцов, устроивших бизнесс за колючей проволокой
31.01.2019

Пять человек подозреваются в получении денег от заключенных. Взамен освобождали от наказаний или помогали в досрочном освобождении. В схеме участвовал и один из сотрудников пенитенциария. Услуги тюремных дельцов были недешевые и оценивались в несколько тысяч евро.

По данным следствия, лидер группы – бывший заключенный, авторитет среди осужденных. Он обещал арестантам повлиять на судей и добиться положительного исхода дела, особенно уверял, что поможет в досрочном освобождении. В одном таком эпизоде подозреваемый запросил и получил 4600 Евро. Часть денег дошла до получателя банковским переводом, другая через доверенное лицо.

В другом случае, лидер группы потребовал около 2000 Евро от сестры заключенного – сумму получил после встречи. Деньги предназначались для тех, кто принимали решения на благо заключенного. Следователи и антикоррупционные прокуроры провели обыски в домах и машинах подозреваемых, а также в тюрьме.

Пять человек доставили в НЦБК добросили и предъявили обвинения. Среди задержанных – тюремный надзиратель, двое бывших заключенных, родственник осужденного и бизнесмен. Трое суток арестованные проведут в изоляторе.


 
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