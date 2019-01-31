Налог, который ежегодно оставляет семейный бюджет без 20 тысяч леев

Налог на добавленную стоимость (НДС) является общим налогом, посредством которого государство взимает в бюджет 20% от стоимости товаров, поставляемых в Республику Молдова, и услуг, оказываемых на её территории. В отношении некоторых товаров применяются льготные ставки – например, в случае продуктов питания, для которых НДС составляет 8%. Эксперт ИРСИ „Viitorul” в области экономической политики Вячеслав Ионицэ рассказал IPN, что может показаться, будто налог взимается с экономических агентов, на самом же деле его уплачивают потребители. В отличие от других налогов, люди платят НДС каждый раз, когда они покупают продукт или оплачивают услугу: этот налог включён в конечную цену. Ежегодно каждая семья в среднем уплачивает НДС в размере около 20 тысяч леев.

По словам эксперта, сумма, поступающая в государственный бюджет от НДС, составляет около 20 миллиардов леев в год. Для сравнения, налог на недвижимость приносит бюджету 300 миллионов леев, а налог на сельхозугодья – 200 миллионов. Хотя налог на недвижимость или на землю в цифровом выражении представляет собой гораздо меньшие суммы, чем НДС, для граждан они более ощутимы, поскольку эти налоги они платят напрямую.

По мнению Вячеслава Ионицэ, система применения налога на добавленную стоимость имеет ряд недочётов. Один из них заключается в том, что некоторые экономические операторы прибегают к определённым уловкам, чтобы избежать уплаты НДС, а именно декларируют более низкую продажную цену товара или услуги, чем их реальная цена. Другой проблемой является неуведомление о заключённой сделке, когда кассовый чек не выдаётся, и тем самым экономический оператор, совместно с покупателем, исключает государство из этой сделки.

Ещё одной проблемой, упомянутой Вячеславом Ионицэ, является дифференцированное налогообложение сельскохозяйственной продукции в зависимости от статуса производителя. Так, если сельскохозяйственный товар производится крестьянским хозяйством, налог на добавленную стоимость не применяется, а в случае, если сельскохозяйственный продукт выращен обществом с ограниченной ответственностью, то применяется НДС в размере 20%. Эксперт считает, что эта дифференциация препятствует развитию сельскохозяйственных предприятий, ООО, производящих сельскохозяйственную продукцию с добавленной стоимостью. По мнению Ионицэ, такое положение вещей вынуждает производителей прибегать к различным уловкам, чтобы избежать уплаты налогов. Например, некоторые аграрные хозяйства, являющиеся реальными владельцами сельхозугодий, сдают их в аренду группам фермеров, и производимая ими продукция не облагается НДС.

Вячеслав Ионицэ указал и на тот факт, что у государства отсутствует механизм возврата НДС в тех ситуациях, когда с неоднократно перепроданного продукта налог взимался несколько раз. По словам эксперта, в настоящее время насчитываются сотни миллионов леев, переплаченных экономическими операторами в виде НДС, и они не могут вернуть себе эти средства.

При ввозе автотранспортных средств Вячеслав Ионицэ считает правильным взимать НДС, а не акцизы на импорт. По его мнению, нынешняя система налогообложения в зависимости от объёма цилиндров двигателя несправедлива и выгодна только богатым людям. „Например, при импорте автомобиля стоимостью 3 тысячи евро, объём двигателя которого составляет 1500 см3, применяется акциз на таможенное оформление в размере примерно 2500 евро. Аналогично и в случае с автомобилем, который стоит 20 тысяч евро и имеет такой же объём двигателя. А если бы применялся НДС, а акцизы на импорт легковых автомобилей были отменены, то уплачиваемый налог в случае легкового автомобиля стоимостью 3 тысячи евро был бы в пять раз ниже”, - пояснил Ионицэ.