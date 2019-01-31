Нынешняя избирательная кампания является грязной. Дебаты IPN

Избирательная кампания в одномандатных округах является грязной, партии прибегают к различным незаконным уловкам, чтобы завоевать доверие граждан. ДПМ, ПСРМ и Партия „Шор” являются лидерами в этом аспекте. Вместе с тем, партии проводят клеветнические кампании друг против друга. Мнения по этому поводу высказали представители избирательного блока ACUM, Партии коммунистов, а также Партии социалистов в ходе публичных дебатов, посвященных теме: „Прошу выбрать меня депутатом, потому что….” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN в среду, 30 января 2019 года.

Кандидат от Партии коммунистов Елена Боднаренко утверждает, что с введением смешанной системы значительно уменьшается роль политических партий, несмотря на то, что именно они могут реально влиять на все сферы жизни. Елена Бондаренко утверждает, что ПКРМ заметила многочисленные нарушения в одномандатных округах со стороны конкурентов на выборах от ДПМ, ПСРМ и Политической партии „Шор” еще в сентябре прошлого года, когда избирательная кампания не началась. „Речь идет о начальном этапе выдвижения кандидатов, о подарках и этих социальных законов, принятых демократами до Нового года, такие как единовременная финансовая поддержка или повышение пенсии”, - сказала она.

„Есть и тот информационный вакуум, который производят телеканалы, аффилированные ДПМ и ПСРМ, которые устанавливают повышенные цены на предвыборную рекламу. Это доказывает, что партии не были честны с избирателями ни тогда, ни сейчас, они изменили систему голосования для того, чтобы остаться у власти и продолжать те грязные дела, которыми Молдова „прославилась” в последние десять лет”, - отметила кандидат ПКРМ.

Кандидат Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что против ПСРМ была начата кампания по дискредитации, координируемая ДПМ, которая изо всех сил пытается попасть в парламент, чтобы сформировать коалицию с ПКРМ и Партией „Шор”. „Вот почему ПКРМ и Партия „Шор” ежедневно показаны на Prime, Canal 2 и Canal 3. Именно поэтому ПКРМ и Партия „Шор” имеют хорошие показатели в опросах демократов, которые дают им шанс пройти в парламент. Поэтому некоторые дела лидеров этих партий ставятся „на хранение”, и поэтому эти партии и многие другие бьют только в ПСРМ”, - заявил Богдан Цырдя.

Социалист говорит, что смешанная система, как и другие системы, имеет много минусов, но не смог проголосовать против нее, поскольку была частью программы ПСРМ. На вопрос о том, выгодна ли система Демпартии, кандидат ПСРМ сказал, что государство было захвачено еще во время пропорциональной системы, а нынешняя система выгодна всем партиям. На упрек кандидата коммунистов Елены Боднаренко о том, что ПСРМ начала представлять кандидатов до начала избирательной кампании, не будучи наказанной ЦИК, Богдан Цырдя сказал, что это произошло во время „информационной кампании” о выборах, а это соответствует Кодексу о выборах.

Кандидат от избирательного блока ACUM DA – ПДС Александру Слусарь считает, что закон о внесении изменений в систему голосования неясен и неизвестен гражданам. Кроме того, отсутствует информация. По его словам, люди не понимают, зачем нужна эта система и зачем нужен референдум. Избирательная кампания является грязной, и это подтверждено тем, что один из активистов - Георге Петик находится в тюрьме, а другой - Дину Плакэу был избит прямо на ступеньках комиссариата полиции Единец. В нынешней кампании используются уголовные дела, преследование, слежка и др.

„Для нас ясна политика Плахотнюка, у него нет шансов в Кишиневе и других городах, но он сосредоточен в нескольких округах, которые разделены с ПСРМ. Там кандидаты социалисты слабее, поэтому именно там Плахотнюк делает ставку. Там, где есть кандидаты блока ACUM или другие кандидаты, подключен весь арсенал, чтобы поставить им препятствия. Там репрессии перешли все красные линии”, - отметил кандидат избирательного блока ACUM DA – ПДС. Он добавил, что если избирательная кампания продолжится в такой манере в течение следующих трех недель, внешние партнеры могут поставить вопрос о непризнании выборов.

На дебаты был приглашен и участник от Демократической партии, электорального конкурента №1 по национальному округу, который не ответил на приглашение, несмотря на то, что официальный представитель партии подтвердил принятие приглашения шесть дней назад.

На предвыборные дебаты, проводимые Агентством IPN, участники приглашаются в соответствии с порядком регистрации в Центральной избирательной комиссии.

Подтвердили участие в дебатах, которые состоятся в четверг, 31 января, в 14.00, представители Политической партии „Шор”, Политической партии Народное движение против мафии, Политической партии „Наша партия” и Национал-либеральной партии (электоральный конкурент № 8 по национальному округу).

101-е дебаты „Выборы 2019: Прошу выбрать меня депутатом, потому что….” из цикла публичных дебатов в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованы Информационным агентством IPN при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.