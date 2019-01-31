По приказу Минздрава ряд лекарств будут выдавать в аптеках бесплатно

Максимальные суммы будут устанавливаться ежеквартально. Для лекарственных средств, чья стоимость превышает максимальную сумму компенсации, будет применена действующая ранее процедура.

Несовершеннолетние все лекарства, включенные в список, будут получать бесплатно.

По словам директора CNAM Дениса Валака, государство обяжет аптеки иметь в наличии хотя бы один фармацевтический продукт, который можно предоставить бесплатно по компенсируемому рецепту. Фармацевты будут обязаны предлагать пациенту бесплатное лекарство, а в случае отказа больного забрать препарат — о наличии других компенсируемых препаратов. Если бесплатного лекарства нет в наличии , то аптека должна предоставить пациенту запрашиваемый препарат в течение 72 часов с момента обращения.

Список компенсируемых лекарственных средств содержит 148 общих международных названий.

С перечнем компенсируемых лекарств можно ознакомиться у семейного врача, по телефону 0-800-99-999, а также на сайте CNAM, где можно просмотреть и скачать полный список.