Нэстасе обвиняют в организации заговора против политформирования Илана Шора

Тяжелое обвинение в адрес лидера ППДП Андрея Нэстасе. Партнера Майи Санду обвиняют в организации заговора против политформирования Илана Шора. Нэстасе якобы организовал сбор поддельных подписей умерших людей в пользу кандидата от Партии Шора по 33 одномандатному округу, где баллотируется и сам лидер ППДП. Нэстасе обвинения пока не прокомментировал.

Как сообщают в Партии Шора, в поддержку кандидата по 33 округу Иона Бивола было собрано тысяча подписей. В Окружном избирательном совете установили, что 13 подписей - поддельные и стоят рядом с именами умерших людей.

Бивол до сих пор регистрацию в ОИС не прошел, а в Партии Шора настаивают, что за этим случаем стоит Андрей Нэстасе.

"Мы не исключаем, что некоторые сборщики подписей действовали по договоренности с Андреем Нэстасе. Эти подписи специально включили в подписные листы за нашего кандидата. Уверены - это заговор, грязная политическая игра господина Нэстасе", - сказала пресс-секретарь Партии Шора Алина Шаргу.

Партия Шора начала внутреннее расследование, чтобы найти сборщиков подписей, допустивших противозаконные действия.

Андрей Нэстасе ни на телефонные звонки, ни на смс-сообщения нашего корреспондента не ответил.

В Партии Шора также опровергли обвинения оппонентов, что она раздает предвыборные подарки. Журналистам показали содержимое пакетов, который получают избиратели.

"Здесь обращение лидера Илана Шора, партийная газета и сувенир, который стал предметом обсуждений в соцсетях и на некоторых телеканалах - это красивые часы с символикой партии. Ручка, календарь и сам пакет", - сказала Алина Шаргу.

К настоящему времени Партия Шора насчитывает 60 тысяч членов.