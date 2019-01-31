Кишинев: Приднестровье забирает молдавские села

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии 31 января созывает представителей постоянного совещания по приднестровскому урегулированию формата «5 + 2» (ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели). На этом заседании молдавского внешнеполитического ведомства Кишинев озвучит позицию властей по ситуации, возникшей вокруг села Варница.

25 января президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал решение, согласно которому, «село Варница находится под юрисдикцией Республики Молдавия временно, а функции государственных учреждений ПМР будут осуществляться администрацией села Протягайловка». Село Варница расположено между приднестровским городом Бендеры и Протягайловкой, между которыми нет четких границ.

«Будет целесообразно и для партнеров высказаться по этим действиям и, с одной стороны, высказать свои опасения, а с другой стороны, призвать, в том числе и Российскую Федерацию не допускать такие действия» — заявил глава МИДЕИ Тудор Ульяновски.

Министр подчеркнул, что село Варница является территорией Республики Молдавия и это международно признано. «Мы будем действовать оперативно, прагматично и в сотрудничестве с международными партнерами» — заключил Ульяновски.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип обратился министерство иностранных дел с требованием незамедлительной реакции «на провокационные действия тираспольской администрации».