В Приднестровье автовладельцам будут начислять штрафные баллы

Президент Приднестровья Вадим Красносельский в рамках коллегии МВД первоочередной задачей для ведомства назвал разработку и введение балльной системы наказаний за нарушение Правил дорожного движения.

Глава государства отметил, что за 2018 год произошли значительные изменения в структуре дорожно-транспортных происшествий из-за введения ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. «Теперь ДТП чаще совершаются на трассах, чем в городской черте», — отметил он.

«Данная мера будет непопулярной, поэтому предлагаю всем водителям поставить себя не на место потенциального нарушителя, а представить себя в роли возможной жертвы аварии», — заявил Красносельский.

«Есть водители, совершающие по тридцать нарушений в месяц и которых штрафы не пугают», — заключил он.

По инициативе приднестровского лидера ранее уже ужесточали ответственность для автовладельцев, вплоть до уголовной. Эти меры наряду с ограничением скоростного режима не привели к значительному сокращению числа правонарушений на дороге. Новое правило балльных штрафов призвано изменить ситуацию.

Приднестровье практику начисления штрафных баллов позаимствовало у Молдавии, где она применяется уже много лет.