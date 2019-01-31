Главу русской мафии в США заставили провести ночь в международном аэропорту Кишинева

Последний глава старой русской мафии из Нью-Йорка провел ночь со вторника на среду в Международном аэропорту Кишинева. Молдавские власти запретили мужчине въезд в страну в страну. Речь идет о Борисе Найфельде, «самом печально известным бандитом», согласно международным СМИ.

Анонимные источники сообщили, что Борис Найфельд, 70-летний гражданин США, попытался попасть на территории РМ, однако получил запрет.

Найфельд прибыл в Международный аэропорт Кишинева на пути из Москвы. После того как пограничные полицейские проверили его документы и запретили въезд на территорию Молдовы, он был возвращен в Москву.

Анонимный источник также сообщил, что в ходе проверки документов, полицейский спросил о цели визита в Молдову, на что Найфельд сообщил, что «он приехал пить вино».

- Его сопровождали еще двое россиян, у одного мужчина было австрийское гражданство, которые попытались вмешаться после того, как начали допрашивать Найфельда. Трое не могли указать цель визита и к кому они приехали в гости и потому получили запрет на въезд в Молдове и были возвращены в Москву. Втроем они провели ночь в нейтральной зоне в аэропорту, а утром вылетели в Российскую Федерацию, - отметили источники.

Как сообщают поисковые системы, Борис Найфельд является личностью с впечатляющим криминальным опытом, жизнь которого, кажется, вдохновлена гангстерскими фильмами, а Associated Press характеризует его как одного из самых печально известных руководителей русской мафии в США, другие источники его и вовсе называют «последним главой старой русской мафии», которая терроризировала города США в последние годы 20-го века.

Как сообщает Deschide.md, цель визита Найфельда в Кишинев неизвестна, однако их источники упомянули, что он попал в поле зрения пограничной полиции случайно, так как отсутствовала оперативная информация о его намерении попасть в Молдову.