Часы от Шора «по 40 леев» шокировали и возмутили Кишинёвцев

Агрессивность электоральной кампании Шора удивляет многих граждан.

В стремлении нажить политический капитал партия Шора не гнушается разных методов. Так, в предвыборных наборах, которые представители партии раздают потенциальным избирателям, присутствуют настенные часы, которые представители партии называют «символическим подарком».

Дело в том, что согласно закону, подобные «символические подарки» стоимостью до ста леев не запрещены. И, хотя стоимость любых, даже самых незатейливых настенных часов наверняка превышает сто леев, представители партии, ничуть не смущаясь, рассказывают – часы приобретаются по 40 леев, следовательно, закон не нарушен.

Разумеется, такое незатейливое объяснение электорального трюка возмутило очень многих пользователей соцсетей – возмутился, в частности, юрист Фадей Нагачевский, написавший следующее:

- Меня позабавила находчивость некоторых пользователей соцсетей. Якобы, часы обходятся в 40 леев. Смешно! Откуда, откуда такие цены? Я сам куплю, оптом! Это страна чудес, часы за 40 леев, Porsche за 12 тысяч леев…, - написал юрист.

Вдобавок, Нагачевский разместил отрывок и УК РМ, сославшись, в частности, на статью 181 пункт 1. Он гласит, что «Предложение или предоставление избирателю денег, имущества, услуг или иных выгод с тем, чтобы побудить его к осуществлению своих избирательных прав определенным образом в рамках парламентских, местных выборов или референдума, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица».

А пункт 3 гласит, что «Не входят в категорию имущества, предусмотренного частью (1), оплаченные за счет средств избирательного фонда материалы и предметы предвыборной агитации, на которых указаны фамилия и имя кандидата и соответственно наименование политической партии, знаки или символы конкурентов на выборах, – такие как плакаты, листовки, почтовые карточки, календари, тетради, открытки, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, CD/DVD-диски, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, галстуки, стоимость одной единицы которых не превышает двух условных единиц».

В какую категорию попадают настенные часы многие понять так и не могут.