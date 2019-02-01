Удаление аккаунта в соцсетях делает людей счастливее, - ученые

Появление социальных сетей сделало общение между людьми гораздо проще, но внесло множество негативных факторов в их жизнь.

О негативном влиянии социальных сетей рассказали ученые из Стэндфордского университета. Под руководством Ханта Эллкотта (Hunt Allcott) они провели исследование, в котором участвовали 2844 американских пользователей Facebook. Часть участников них попросили удалить свои аккаунты на время промежуточных выборов.

В течение четырех недель исследователи следили за их состоянием при помощи онлайн и смс-опросов, а также контролируя их активность в Facebook (на случай выхода из эксперимента) и Twitter. Кроме того, участников опрашивали на предмет того, как они проводят свободное время без соцсети, сколько общаются с близкими, а также, откуда получают новости и насколько они заинтересованы в политической жизни страны.

Во время исследования только два процента участников, которые попали в экспериментальную выборку, заново активировали свои аккаунты. К концу эксперимента ученые обнаружили как позитивные, так и негативные эффекты деактивации аккаунта: участники стали меньше времени проводить в других социальных сетях и больше времени - с семьей и друзьями, улучшилось их психическое состояние, но в то же время они стали менее информированы о событиях, происходящих в стране и мире. При этом уменьшилась поляризация их политических настроений.

Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.