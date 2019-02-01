В кишиневских поликлиниках - наплыв желающих сделать прививку от гриппа. Людей напугали новости из Румынии, где объявили эпидемию. Во многих медучреждениях вакцины уже не осталось, в других - запасов хватит на несколько дней.

"В прошлые годы нужно было вызывать людей по нескольку раз, а в этом году многие сами приходят и просят сделать прививку", - сказала координатор центра семейных врачей Галина Рошка.

Центр семейных врачей №1 в этом сезоне получил две тысячи доз вакцины. В первую очередь прививки сделали детям и беременным женщинам. Началась вакцинация осенью, но специалисты говорят - еще не поздно.

"Сделать прививку не поздно даже сейчас. Даже если невакцинированный человек переболел гриппом A (H1N1), возможна вторая волна. Если сделать прививку сейчас, не заболеешь", - добавил глава отдела НАОЗ Штефан Георгицэ.

Напоминают врачи и о мерах профилактики - следует избегать людных мест, чаще мыть руки, регулярно делать влажную уборку и проветривать помещения. При первых симптомах - сразу обращаться к врачу.

С начала сезона гриппом в Молдове заболел 541 человек. 12 скончались от осложнений.