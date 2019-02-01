«Дайте нам самолет!»: Толпа озверевших пассажиров в аэропорту Кишинева требовала отправить их на верную смерть

По мнению граждан, в переносе рейса на другую дату виноват был не густой туман и желтый код метеоопасности, а авиакомпания, отменившая рейс.

В редакцию «КП» прислали видео того, что происходит сейчас в аэропорту Кишинева. По словам автора, люди не могут вылететь на Берлин, их сняли с рейса, а самолет, дескать, улетел в Брюссель. В данный момент озверевшие пассажиры штурмуют стойку регистрации авиакомпании, требуя вернуть им деньги, а им «всего лишь» предлагают лететь аж 5 февраля.

- Наш самолёт был тут ещё вчера... Его отдали просто перед нами другому рейсу... Нас даже начали сажать в автобус, а потом вернули обратно... И на нашем самолете улетел другой рейс! – не может успокоиться бойкая дама.

Она и еще более ста пятидесяти человек требуют вылета, несмотря ни на что. На видео, правда, звучит фраза, что надо бы подождать, пока позволят погодные условия, но она произносится настолько робко, что ее почти никто не замечает.

Честно говоря, поведение пассажиров удивляет, так как невысокая стоимость билетов лоу-кост компаний объясняется тотальной экономией на всем - багаже, напитках и даже офисах. Никакого представительства лоу-кост перевозчика просто быть не может! Максимум – персонал в аэропорту, который уполномочен обменять билет на другую дату, минимум – длительные переговоры со службой поддержки.

Вся штука в том, что человек, покупая билет, автоматически соглашается с правилами лоу-кост перелетов, в том числе и что касается поведения авиакомпании во время форс-мажорных ситуаций. Каждая публичная оферта (а покупка билета как раз таковой является) содержит пункты, согласно которым авиакомпания не несет ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих самолету взлететь по расписанию.

Тем более сегодня, когда окнами густейший туман, и все вылеты задерживаются, а молдавские метеорологи объявили «желтый код» метеоопасности. Пассажиры, скандируя «Дайте самолет!», фактически требуют их отправить на верную смерть. Неужели нельзя войти в положение авиакомпании, и сказать «спасибо» (пусть не сейчас, а позже) тем, кто принял грамотное решение не подвергать ни персонал, ни пассажиров смертельной опасности.

И еще. Практически все рейсы в и из Кишинева на данный момент аннулированы. О каком "перехвате" самолета говорят пассажиры - непонятно. На табло в аэропорту и на сайте аэропорта все указано. Но, видимо, без скандала у нас никак.