Партия „Шор”, Движение против мафии, ППНП и НЛП – обращение к избирателям

Политическая партия „Наша партия” должна победить на парламентских выборах 24 февраля поскольку доказала, что может очистить государственные учреждения от коррупции, Политическая партия „Шор” должна получить голоса граждан за то, что построит „ государство социального благосостояния”, Политическая партия Народное движение против мафии за отправку мафии в тюрьму, а Национал-либеральную партию за то, что является партией унионистской идентичности и с искренней командой. Такие обращения в адрес избирателей были сформулированы кандидатами данных партий в ходе публичных дебатов на тему: „Прошу выбрать меня депутатом, потому что….” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN.

Кандидат Политической партии „Наша партия” Илиан Кашу утверждает, что партия, которую он представляет, является молодой, но всегда стояла на баррикадах, боролась и демонстрировала на местном уровне большой профессионализм, и несмотря на давление со стороны режима и ограниченные ресурсы, работала для граждан. „Одно дело парламентские партии, которые могут болтать круглосуточно, и другое дело присутствовать на местном уровне в Республике Молдова и ежедневно решать проблемы людей. Мы доказали, что можем очистить государственные учреждения от коррупции, мы продолжим это, и очень и очень рассчитываем на вашу поддержку”.

Кандидат Политической партии Народное движение против мафии Даниела Бодруг утверждает, что партия начала избирательную кампанию в контексте унизительных условий, к которым подвергаются граждане и политические партии, которые хотят внедрить свои идеологии, на основе которых они сформировались. Кандидат утверждает, что Партия Народное движение против мафии увеличит оазис либерализма, прозападной и прорумынской концепции, „а грабители банков, преступники и мафия получат свое”. „Мы идем в эту кампанию с лозунгом „Пришло время сказать „нет”! Чтобы Вы сказали „нет” Плахотнюку, „нет” Додону, „нет” Шору, „нет” осколкам Филата, потому что в так называемой оппозиции есть питомник, в котором Плахотнюк выращивает кадры, и мы хотим, чтобы вы не сожалели о вашем выборе, как это произошло в 2014 году”, - заявила Даниела Бодруг.

Кандидат Политической партии „Шор” Марина Таубер утверждает, что партия, которую она представляет, не хочет убеждать людей, за кого голосовать, потому что у них есть право свободно выбирать. Кандидат говорит, что настало время, чтобы к власти пришли новые, молодые силы, которые имеют уже проверенную предвыборную программу. „Мы показали вам наши способности, наши принципы и наше желание. Человек для нас имеет самое большое значение. Я горжусь тем, что представляю Партию „Шор”, партию молодых менеджеров. Вместе с Вами, дорогие граждане, мы построим государство социального благосостояния. „Молдова страна мечты”, как мы уже поступили в Орхей и коммуне Жора де Мижлок. Мы предлагаем, и даже просим Вас взять вашу судьбу в свои руки”, - отметила в своем обращении к избирателям Марина Таубер.

Кандидат от Национал-либеральной партии Виталия Павличенко говорит, что эта избирательная кампания является катастрофической, в ней участвуют люди, „которые бросают вызов человеческому здравому смыслу тем, что говорят и что делают”. Кандидат утверждает, что то, что происходит, это невообразимое издевательство, „когда воры сидят во главе стола и к тому же хотят править”. Она призвала людей не голосовать за партии и кандидатов, у которых нет достоинства, нет ясного послания, которые умеют только подкупать отчаявшихся людей посредством предвыборных подачек. „Принимая милостыню и голосуя за вора, завтра он у вас украдет и дом, в котором вы живете. Поэтому я прошу вас хорошенько подумать и не позорить наше румынское и европейское будущее. Голосуйте за НЛП, потому что мы сопротивлялись и всегда говорили вам правду, голосуйте за стрелу объединения, голосуйте за команду, которая не обманывает вас и не покупает ваши голоса”, - сказала Виталия Павличенко.

На предвыборные дебаты, проводимые Агентством IPN, участники приглашаются в соответствии с порядком регистрации в Центральной избирательной комиссии. 30 января состоялись дебаты с участием представителей Избирательного блока ACUM, Партии коммунистов и Партии социалистов. На дебаты был приглашен и представитель Демократической партии, но который не ответил на приглашение.

На понедельник, 4 февраля, запланированы предвыборные дебаты с участием кандидатов от Политической партии „Воля народа”, Партии регионов Молдовы, Политической партии „Демократия дома” и Движения профессионалов „Speranța-Надежда”.

102-е дебаты „Выборы 2019: Прошу выбрать меня депутатом, потому что….” из цикла публичных дебатов в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованы Информационным агентством IPN при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.