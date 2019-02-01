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Экономика
На рынке ремонта дорог, контролируемом Демпартией, крадутся десятки километров покрытия
01.02.2019

Правительство одобрило в среду начало переговоров с китайским банком «China Citic Bank Corporation Limited» по соглашению о финансировании проекта реабилитации двух дорог национального значения. Предварительная сумма кредита - 228 миллионов евро.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич сообщил, что речь идет о трассе М5 на участке дороги Крива-Бельцы и R13 на участке Бельцы-Флорешты-R14.

«Переговоры являются продолжением проекта поддержки программы в автодорожном секторе, осуществляемого при содействии международных финансовых институтов, - цитирует Инфотаг. - Цель проекта в оказании Молдове помощи в восстановлении национальной автодорожной сети, чтобы упростить автомобильные перевозки, а также повысить безопасность и пропускную способность национальной дорожной сети».

Минэкономики подписало меморандум о взаимопонимании с консорциумом компаний «China Hyway Group Limited» и «Tianjin Oubaiwei Corp.», в рамках которого оговаривается финансирование в течение минимум 15 лет. Между тем качество дорог в стране неуклонно снижается, и никакой ремонт не приносит перемен.

Ничего не меняется в том, что касается технологий, гарантийных сроков и мониторинга работ. Государственные средства используются неэффективно. К таким выводам пришли авторы аналитического отчета центра политик и реформ. Авторы документа совершили поездки в населенные пункты, где ремонтировали трассы в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», передает IPN.

Аналитики отмечают, что бюджетных денег уходит все больше, но закупается все меньше материалов более низкого качества, не ведется проверка количества и качества работ, нет оценки воздействия инвестиций и обеспечения их непрерывности. Нет надлежащего контроля за выполнением контрактов: объем выполненных работ меньше, чем предусматривается  контрактом, но оплата та же. Отклонения могут достигать десятков километров. 

«К сожалению, согласно полученным данным, инвестиции были сделаны без оценки экономического и социального воздействия, средства распределялись на основе субъективных критериев, которые не были обнародованы, - говорится в сообщении центра для прессы. - Победители тендеров - одни и те же привилегированные компании. На рынке дорожных работ работают только избранные, на этапе планирования закупок предотвращается возможная конкуренция, которая могла бы повысить качество дорог и снижать цены на работы».

По данным центра политики и реформ, некоторые из отремонтированных дорог не выдерживают и месяца. В одних случаях асфальтобетонный слой наносили на ранее асфальтированные участки, в других - строили островки асфальта длиной 200-1000 метров на гравийных дорогах. Есть случаи, когда толщина слоя асфальтобетона меньше указанной в тендерной документации. Найдены неровности, повреждения отремонтированных участков, которые появились вскоре после завершения работ, пример - дорога в селе Хырбовэц Каларашского района.

На первом этапе программы «Хорошие дороги» было отремонтировано около 840 километров дорог. В 2019 году во всех районах страны будет отремонтировано или построено 2600 километров дорог, обещает Демпартия. Ясно, что для нее это очень выгодный бизнес, и неважно, что избирателей в очередной раз обманут.

Ион СТОЙКА


 
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