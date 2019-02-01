Аналитик: Кампания, похоже, уже сфальсифицирована...

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану рассказал, каким ему показался официальный старт избирательной кампании.

«Неофициальная кампания идет давным-давно, и в ней уже было много злоупотреблений. Давайте приведем только один пример – референдум, который усиленно продвигает ДПМ. Рекламные ролики по его продвижению несут явно предвыборный характер, а на рекламных щитах изображены именно кандидаты от ДПМ в соответствующем округе.

Это явная предвыборная агитация, но не для ЦИК. Официальный старт – всего лишь официальная демаркационная линия. Кампания, похоже, уже сфальсифицирована, а оставшиеся дни просто добавят доказательства этому», – заявил он.

На вопрос, насколько мобилизован молдавский электорат на данном этапе, Виктор Чобану ответил следующее: «Не мобилизован, а наоборот, скорее сбит с толку. Люди, с которыми я общался, даже не знают, что такое смешанное голосование и референдум, они не знают, что на выборах будет 4 бюллетеня.

Людей специально ввели в заблуждение. Левый электорат, традиционно, лучше структурирован и организован. Правый – более раздроблен, капризен и с завышенными требованиями к партиям/кандидатам. Так было всегда. Но нынешняя кампания все равно необычна – на правом фланге есть лишь один кандидат, у которого есть шансы».

Андриана Кептине