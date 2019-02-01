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Общество
В Фокшанах пенсионерка воскресла во время собственных похорон
01.02.2019

На востоке Румынии впавшую в беспамятство пожилую женщину посчитали мертвой, но она воскресла на собственном отпевании.

В Фокшанах 85-летняя пенсионерка замерзла в собственном доме, когда она пыталась растопить печь. Ее тело нашли родственники, они посчитали бабушку скончавшейся.

Пожилую женщину они оставили в доме, а сами растопили печь. Для отпевания скончавшейся родственницы вызвали священника. Но через несколько часов, проведенном  в тепле, пенсионерка пришла в себя и открыла глаза. Тогда родственники вызвали скорую помощь.

В больнице бабушку поместили в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. У больной диагностировали сильную гипотермию с температурой тела в 26,5 градусов с осложнениями на фоне болезни Альцгеймера и брадикардии, сообщает Agerpres. 


 
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