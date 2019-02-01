Анастасия Лисовая – надежда Молдовы на конкурсе "Ты супер!" (Видео)

Когда начала петь Анастасия Лисовая, чего она ждет от конкурса "Ты супер!", как участники группы DoReDoS будут поддерживать юную участницу из Молдовы – все это рассказали на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Девятилетняя Анастасия Лисовая из Рыбницы представит Молдову на вокальном конкурсе "Ты супер!"

"В этом году уже третий сезон конкурса "Ты супер!", который проводит телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik. По-хорошему завидуешь его участникам, потому что этим детям дается очень большой шанс. Шанс заключается в том, что эта дорога – длинная и благополучная для всех детей, участвующих в конкурсе", - заявил руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что конкурс "Ты супер!" помогает детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, изменить жизнь.

"Рыбница – центр музыкальных талантов. Твоими крестными становятся талантливые ребята из группы DoReDoS", - добавил Новосадюк.

Владимир Новосадюк

Талант вопреки

В конкурсе "Ты супер!" участвуют дети из малообеспеченных семей, сироты, ребята, которые находятся под опекой, оставшись без родителей. Не исключение – Настя Лисовая, которая несмотря на то, что осталась без родителей, серьезно занимается музыкой и танцами.

"Так случилось, что Настя осталась без родителей с шестимесячного возраста. В три-четыре года она начала петь и танцевать, сама включала музыку и пела, потом участвовала в выступлениях в детском саду", - рассказала бабушка Насти Екатерина Лисовая.

Потом девочка поступила одновременно в общеобразовательную школу и школу искусств по классу фортепиано и вокала.

"В ноябре в Рыбнице проходил конкурс "Новые имена XXI века", в котором Настя заняла первое место. Много раз девочка участвовала в международных конкурсах по бальным танцам, в том числе в чемпионате Европы, который проходил в Кишиневе", - добавила Екатерина.

Екатерина Лисовая и Анастасия Лисовая

Почему музыка?

Уже в феврале Настя полетит в Москву, где начнется процесс подготовки к конкурсу – вокал, хореография и другие направления. Кроме того, с детьми будут работать школьные педагоги, чтобы не прерывался учебный процесс.

Уже сейчас девочка строит амбициозные планы и готова покорить жюри и зрителей конкурса "Ты супер!"

"Я начала заниматься вокалом, потому что все девочки говорили, что это очень интересно. Свой первый выход на сцену я представляю так - все нажмут на кнопки. Для меня важен этот проект, потому что до сих пор я не выступала на большой сцене. Сейчас мне захотелось попробовать что-то большее", - поделилась ожиданиями Настя.

Юная вокалистка признается, что у нее уже есть любимцы на российской сцене.

"Я бы хотела увидеть Полину Гагарину и группу "Время и Стекло". Хотела бы быть похожей на Полину Гагарину. Еще мне нравится Елка. Они позитивные. Я тоже хочу быть такой", - сказала Настя.

При этом Настя понимает, что для достижения высот ей предстоит усердно потрудиться.

"Я понимаю, что это большой труд. Буду усердно работать, и думаю, что пройду дальше", - подчеркнула Настя.

Настю поддерживают звездные земляки

В преддверии телевизионной премьеры, 5 марта, на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится большой благотворительный гала-концерт, участниками которого станут юные исполнители - участники нынешнего и предыдущих сезонов конкурса "Ты супер!". Вместе с ними на сцену Кремля выйдут Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие.

Пока Настя готовится выйти на одну сцену с опытными коллегами, ее уже поддерживают земляки – участники группы DoReDoS, которые сами хорошо знакомы с тем, что такое конкурсы. В 2017 году они познали вкус победы, завоевав первое место на "Новой волне" в Сочи, а в следующем году представили Молдову на одном из самых популярных музыкальных "состязаний" планеты – "Евровидении-2018". И оттуда без трофея они не уехали, получив приз за лучшую постановку номера.

А сейчас музыканты готовы всячески помочь Насте достичь новых высот на конкурсе "Ты супер!".

"В первую очередь, спасибо организаторам этого конкурса. Это потрясающе, что он существует, что дается шанс детям выступить, проявить себя. Это становится для них опытом, дальше они будут развиваться, но при этом уже знать свои ошибки. Это очень поможет им в дальнейшем. Я желаю Насте удачи. Мы уверены, что она дойдет до финала и победит. Мы будем очень сильно болеть и переживать", - сказал участник коллектива Евгений Андриянов.

Вокалистка группы Марина Джундиет сказала, что ей очень приятно, что представилась возможность поддержать Настю.

"Хотела бы от лица группы DoReDoS пожелать Насте удачи, чтобы она ничего не боялась и не переживала. Хотя переживания перед выходом на сцену – это абсолютно нормальное чувство. А вот когда выйдешь на сцену, нужно уверенно стоять и смело смотреть в глаза каждому, кто сидит в зале, и сделать все, что ты умеешь на 100%. Люди очень чувствуют энергию, которую ты отдаешь им. Когда ты будешь уверенно чувствовать себя и знать, что ты – супер, тогда все будет хорошо", - посоветовала певица.

Она подчеркнула, что участники DoReDoS постараются сделать все, что от них зависит, чтобы помочь Насте в ее творческом пути.

"Впитывай советы, как губка. На конкурсе будут работать профессионалы своего дела. Они ко всем детям относятся с любовью, поэтому слушай их внимательно и действуй", - дала наставление юной вокалистке Джундиет.

Группа DoReDos

Еще один участник DoReDoS, Сергей Мыца, тоже выразил уверенность, что Насте по силам дойти до финала и занять там высокое место.

"Самое главное – чтобы ты получила удовольствие от того момента, что ты находишься там, знакомишься с новыми друзьями, что ты будешь стоять на такой большой сцене, что рядом с тобой будет очень много артистов. Получай удовольствие от каждого момента и запомни эти ощущения, потому что таких чувств больше не будет. Ощущения будут лучше или хуже, но именно таких не будет больше никогда", - сказал Мыца.

Важным отличием третьего сезона конкурса "Ты супер!" станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

Ведущим остается Вадим Такменев, а имена членов жюри пока не раскрываются.