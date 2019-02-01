В Молдове пациентам будут выдавать полностью компенсированные лекарства

Ряд наименований лекарств пациенты смогут получить бесплатно. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (MSMPS) издало приказ, предусматривающий 100-процентную компенсацию некоторых лекарств первой необходимости, сообщает МОЛДПРЕС.

Государственный секретарь MSMPS Родика Скутельник заявила на пресс-конференции, что совместно с Национальной компанией медицинского страхования (CNAM) были установлены максимальные суммы, которые будут компенсированы государством за каждое общее международное название лекарственных препаратов. Лекарства, чья стоимость превышает максимальную сумму компенсации, будут предоставляться бесплатно.

По ее словам, максимальные суммы будут устанавливаться ежеквартально, исходя из обновления национального каталога цен, регистрации и размещения на рынке лекарств. «Этим правительство позволит пациенту бесплатно получать компенсируемое лекарство в аптеках. Для лекарственных средств, чья стоимость превышает максимальную сумму компенсации, будет применена предыдущая процедура компенсации», – отметила Скутельник, добавив, что несовершеннолетние все лекарства, включенные в перечень, будут получать бесплатно.

Заместитель директора CNAM Денис Валак подчеркнул в рамках того же мероприятия, что аптеки обязаны будут иметь в наличии хотя бы одни фармацевтический продукт, который можно предоставить бесплатно

«Аптеки, заключившие договор с CNAM и их филиалами будут обязаны иметь в наличии не менее одного фармацевтического продукта, который можно будет предоставить бесплатно для каждого компенсируемого рецепта. Фармацевт в обязательном порядке будет предлагать пациенту лекарство, предоставляемое бесплатное. В случае, если человек откажется от препарата, его проинформируют о других имеющихся в наличии препаратах, компенсируемых частично. Если в аптеке нет в наличии бесплатного лекарства, аптека должна предоставить пациенту запрашиваемый препарат в течение 72 часов с момента обращения в аптеку», – отметил Валак.

В настоящее время перечень компенсируемых лекарственных средств содержит 148 общих международных названий. С перечнем компенсируемых лекарств можно ознакомится у семейного врача, в аптеках, в Info CNAM (0 800 99999), а также на сайте CNAM, в рубрике «Компенсируемые лекарства».