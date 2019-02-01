ТОП-7 кондитерских Кишинева прошлых веков: Элита города собиралась под шелковицей...

Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по местам, где располагались престижные кафетерии.

По воспоминаниям очевидцев, «кафешная» жизнь в Кишиневе конца XIX – начала ХХ веков бурлила. К 1930-му в городе было уже десятка два популярных кафетерия. При этом каждая кондитерская создавала собственный эксклюзив. А владельцы не боялись выносить свое имя в название заведения. Какие кондитерские были особенно популярны: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по местам, где располагались престижные кафетерии прошлого, с экскурсоводом Федором Евстигнеевым.

Кафе Манькова

1. Кафе Манькова

Одно из самых популярных и изысканных, с «французским уклоном», заведение конца XIX – начала ХХ веков. Сначала оно располагалось на центральной Александровской улице (сейчас – бул. Штефан чел Маре). В 1889-м году владелец Андрей Иванович Маньков устроил павильон-кафетерий на Бессарабской сельскохозяйственной выставке (ул.А.Щусева, между М.Чиботарь и Сфатул Цэрий). С 1901-го года кафе располагалось в доме Шварцмана, на углу современных улиц А.Пушкина и В.Микле. В 1903-м Маньков выкупил отдельный особняк для устройства кафе наискосок от дома Шварцмана в Фонтанном переулке, там, где сегодня издательство. Он снес строение и построил новое, со скульптурами и лепниной, и в 1905-м кафе переезжает в это здание.

Благодаря своей популярности, кафе продолжало работать и после нестабильного 1918-го года. В 1934-м А.И.Маньков скончался в возрасте 92-х лет. Примерно в эти же годы закрылось и кафе.

В этом здании располагалась кондитерская Бакинского

2. Кондитерская Бакинского

В гостинице «Швейцарской», открытой в 1874-м на углу современных улиц Штефана чел Маре и М.Г.Бэнулеску-Бодони, был не только ресторан, пользовавшийся популярностью, но и отличная кондитерская на первом этаже здания. Во время войны здание было разрушено, а потом значительно перестроено, практически, поднято заново, только уже ни кафе, ни ресторана там не было.

На этом месте раньше был дом Крупенских, а за ним располагалось кафе Манчини

3. Кафетерий Марко Манчини

Благодаря Ивану Халиппе, секретарю Бессарабской ученой архивной комиссии, и его книге «Город Кишинев времен жизни в нем А. С. Пушкина», мы можем узнать и о заведениях начала XIX века. Одно из них – кондитерская «безносого Марко Манчини» располагалась позади дома Крупенских. Это на углу современных улиц А.Пушкина и Колумна. Туда, как пишет Иван Халиппа, «часто заходил Пушкин с Липранди и другими военными, но не столько для употребления чего-либо, сколько пошутить с его (Манчини) дочерью».

Кафе Замфиреску

4. Кафе Замфиреску

Особой популярностью в Кишиневе 30-х годов прошлого века пользовалась кафе-кондитерская бухарестской шоколадной фабрики Замфиреску. Располагалось кафе в здании Епархиального дома (угол современных улиц А.Пушкина и Штефана чел Маре) в самом центре города, где на террасе в тени шелковиц собирался весь свет Кишинева, и подавали самые вкусные пирожные в городе.

Магазин Замфиреску и кафе при нем открылись в 1930 году в помещении бывшего магазина колониальных товаров Хесса, переехавшего на Пушкинскую улицу. В “Cafe-Bombonerie” Замфиреску можно было обсудить последние новости, почитать свежие газеты, послушать радио. Пирожные, каждое в целлофановой упаковке, и конфеты привозили из города Фэгэраш (Карпаты).

Татьяна Янушевская в своих рассказах “Вкусные” места Кишинёва” подробно описывает кафе-кондитерскую: «Перед большими праздниками витрина заведения украшалась двигающимися фигурками библейских персонажей и Деда Мороза. Накануне Пасхи появлялась зеленая травка, усеянная цветами, среди которых копошились игрушечные цыплята. Лежали, завернутые в золоченую бумагу, шоколадные яйца, зайцы и ягнята. У витрины постоянно толпились дети и взрослые, разглядывавшие феерическое зрелище. Зато воришки не дремали. Друг моего папы называл витрину Замфиреску не иначе как "наживкой" для карманников. Я обожала булочки с марципанами, к ним мама или тетя заказывали мне какао или горячий шоколад".

Во время войны Епархиальный дом сильно пострадал, восстанавливать его не стали.

В объявлениях разных изданий сообщается, что в кафе Туманова «огромный выбор художественно-кондитерских изделий»

5. Кондитерскя Туманова

Кондитерская Туманова располагалась рядом с Епархиальным домом, на ул. Александровская, 114 (сейчас – Штефан чел Маре). Это заведение также было популярно, а открылось оно в начале XX века. Уже в 1907-м году кафе рекламируется в газете «Бессарабская Жизнь». В объявлениях разных изданий сообщается, что в кафе Туманова «огромный выбор художественно-кондитерских изделий» и «все товары изготавливаются из высшего качества продуктов под личным наблюдением владельца».

Кондитерскя Туманова

6. Кондитерская Филатова

Кондитерская Алексея Филатова открылась в 1912-м году, о чем сообщила «Новая газета», на углу современных улиц А. Пушкина и Букурешть. Ее владелец до этого набирался опыта в кафетерии Манькова. К Филатову приходили отведать щербеты (кофейные, шоколадные, фруктовые), пирожные, мороженое, газированные воды и конфеты. Кстати, конфеты изготавливали прямо в заведении. Когда частные кафе в Кишиневе закрылись, а открылась «Букурия», Алексей Филатов устроился на фабрику, и некоторые его рецепты использовали в изготовлении продукции.

Кафе «Варшовия»

7. Кафе «Варшовия»

Кондитерская Bonbons de Varsovie или «Варшавская кондитерская» открылась в 1912-м году на улице Александровской, 100 (на бул. Штефан чел Маре). В рекламе 1915-го года сообщается, что имеется «большой выбор шоколадных конфет и пирожных, торты готовые и на заказ». Вероятно позже кафетерий перебрался в другой помещение. Так как на снимке 1938-го года кафе уже располагается на углу улицы М.Эминеску и бул. Штефана чел Маре, там, где сегодня тоже общепит.

Из рекламных объявлений того времени следует, что в «Варшавской кондитерской» можно было купить пиво завода «Богемия» по 4 лея за халбу.

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